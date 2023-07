Scavano sotto il bosco, sul monte. Trovano i resti del castello modenese di Matilde di Canossa. Il palazzo, la chiesa e gli scheletri

Ma dove sono finite le altre pietre? Furono reimpiegate. Nell’Ottocento, ad esempio, alcuni ruderi, in Italia venivano acquistati da impresari edili o uomini d’affari che smontavano letteralmente gli edifici in rovina, portando a valle i materiali grazie alle teleferiche. Un affare, per gli imprenditori, perché potevano disporre di materiali già lavorati e pronti per la posa in opera negli edifici del comprensorio. Uno dei tanti esempi è costituito dalla rocca medievale di Gussago, in Lombardia, un edificio articolato che sorgeva su un colle, a nord, a difesa del paese ma soprattutto di una strada strategica, che avrebbe consentito il facile accerchiamento della città di Brescia. Un imprenditore acquistò per poco l’area dell’antico castello e procedette fino a cancellarlo. Probabilmente Tutto fu reimpiegato per costruire alcuni palazzi, nel fondovalle, che sorsero proprio in quell’epoca.

