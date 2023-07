Scavi a Baratti-Populonia. In attesa di importanti rivelazioni, ecco un ritrovamento curioso. Cos’è e quanto è vecchio

“Vi abbiamo lasciato la settimana scorsa con un piccolo mistero da svelare – dice Trust Sostratos – ma nel frattempo le nostre ricerche hanno evidenziato scoperte ancor più misteriose che in questo momento non possiamo ancora rendere note perché stiamo ancora cercando di capire a cosa siamo di fronte… Questo scavo sta davvero offrendoci continue sorprese che non sempre sono di facile interpretazione. Intanto vi offriamo la visione di uno stupendo reperto rinvenuto nel fondo di un cassone di panchina, in parte demolito dai lavori agricoli, risalente al V secolo a C: un vago di collana in pasta vitrea di produzione fenicio-punica. Continuate a seguirci perché abbiamo tante sorprese da mostrarvi e se potete veniteci a trovare: i nostri archeologi saranno felici di illustrare l’andamento dei nostri scavi”.

