Scavi per una casa di campagna portano alla luce domus romana, strada selciata ed edificio pubblico

“Dopo una diagnosi effettuata nell’ottobre 2022 che aveva rivelato vestigia risalenti all’antichità, le ricerche in corso confermano l’esistenza di un quartiere occupato tra la metà del I secolo. av. la nostra epoca e la metà del II sec. della nostra epoca. – dicono gli archeologi dell’Inrap – L’area di scavo si estende per 900 m² e rivela a nord i resti di un edificio probabilmente pubblico delimitato da una strada e da una spianata, ea sud quelli di un’abitazione romana, una domus. La parte nord del lotto è occupata da un fabbricato di oltre 20 m 2 , costruito con grossi blocchi di pietra da taglio (grande dispositivo) oltre che da una strada acciottolata larga almeno 3,5 m. Quest’ultima fu utilizzata per un lungo periodo durante il quale subì importanti trasformazioni (possibile creazione di un colonnato, sopraelevazione della carreggiata). Ad ovest del primo edificio, un settore non edificato si estende per oltre 20 m di lunghezza e 8 m di larghezza, e potrebbe corrispondere ad una spianata. Abbiamo individuato parte di una lussuosa abitazione urbana (domus), come testimoniano i quattro piani in cemento e le pitture parietali ancora conservate. Questi spazi riccamente decorati sottolineano lo status sociale dei proprietari”.

