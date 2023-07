Sciolto il mistero della canoa del Cinquecento circondata da resti scheletrici e trovata sul fondo di un laghetto

Una canoa, sul fondo di uno specchio d’acqua magico. In alto, attorno, alberi. Poi le pareti della grande pozza, l’acqua, i depositi rituali. Gli esperti dell’INAH e del CNRS hanno sottolineato che, per la sua morfologia, la barca potrebbe essere stata creata per essere depositata come offerta. Non avrebbe potuto navigare. Fu creata perché si sprofondasse. Le barche dei defunti non stanno in superficie. Intorno alla barca sono stati trovati 38 resti scheletrici, tra cui un metatarso umano e ossa di armadillo, cane, tacchino e aquila.

