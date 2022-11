Scoperta una cantina del Quattrocento piena di giochi, scarpe, stoviglie, vetri, bicchieri e…

Immagini: Landesdenkmalamt Berlino, Anna Schimmitat

Una scoperta straordinaria è stata fatta nel Great Jüdenhof, centro antico di Berlino, come parte degli scavi in ​​corso al Molkenmarkt (Ufficio dei monumenti statali di Berlino).



La base di un edificio in legno del 1400 – probabilmente una cantina – conteneva una grande quantità di materiale. Il numero e la varietà dei reperti recuperati sono unici a Berlino.

Non solo sono venute alla luce grandi quantità di materiali che caratterizzavano una tipica abitazione quattrocentesca, come vasi, utensili, suppellettili e lastre di vetro utilizzate per le finestre dell’edificio residenziale, che venne abbattuto per realizzare altre case. Si salvò invece questo deposito casalingo, collocato al piano inferiore.



Particolarmente interessanti sono i reperti particolari come dadi d’osso, biglie, una bambola in culla e oggetti in metallo. Sono anche stati portati alla luce scarpe in pelle, stivali, resti tessili e avanzi più piccoli, come noccioli di ciliegia, uva e prugna, nonché nocciole e noci in uno straordinario stato di conservazione.

Il vano in cui si trovavano questi reperti aveva una dimensione di circa 7×3 m. Si tratta probabilmente di un seminterrato rivestito in legno di un edificio residenziale più grande.



Scavare l’edificio è stata una sfida. Era a 4 m sotto l’attuale livello del suolo. Sono stati prelevati 48 metri cubi di terra di riempimento e passati a setacci con acqua per poter recuperare gli oggetti più piccoli. Il legno utilizzato non era in buone condizioni, quindi l’edificio è stato completamente demolito. Alcuni campioni lignei prelevati saranno utili per la datazione con il sistema della dendrocronologia.

La conservazione straordinariamente buona dei reperti organici è unica. Ciò è dovuto alle particolari caratteristiche del sedimento di riempimento argilloso– limoso all’interno della struttura lignea – in connessione con la vicinanza della falda acquifera. Di conseguenza, è stato possibile recuperare un gran numero di frammenti di cuoio, ma anche scarpe e stivali interi. Sono ben conservati anche resti tessili e vari oggetti in legno.

Grande interesse suscitano piccoli oggetti come giocattoli – una bambola da culla – 26 dadi di osso e biglie di vetro e argilla. Recuperati anche una grande quantità di ceramiche per la cucina, oggetti metallici, ossa di animali e bicchieri. Vale anche la pena ricordare che una quantità straordinariamente elevata di vetri per finestre (circa 220 kg) non era mai stata documentata, almeno in Germania, relativamente a quest’epoca.

Alla presentazione dei reperti, il Senatore per la Cultura e l’Europa, dott. Klaus Lederer, ha affermato: “Un complesso di reperti archeologici di questa ricchezza e varietà è estremamente raro in una città come Berlino caratterizzata da un’intensa attività edilizia. I reperti approfondiscono – e soprattutto arricchiscono – la nostra conoscenza della cultura quotidiana dei berlinesi nel XV secolo. Dobbiamo il risultato al lavoro meticoloso delle squadre di scavo guidate da Eberhard Völker, che promette scoperte e ritrovamenti ancora più entusiasmanti in quello che è attualmente il più grande scavo nell’area del centro città in Germania”.

Dettagli della costruzione in legno

Questa cantina o seminterrato era lunga esattamente 6,75 x 3,34 m. Le pareti erano costruite con tavole di pino disposte orizzontalmente, sostenute internamente a intervalli regolari da pali di quercia. Appena sopra il pavimento, che era direttamente al livello dell’attuale livello della falda acquifera, sono state installate come sottostruttura una trave longitudinale e cinque travi trasversali in rovere. Non è stato più possibile rilevare un pavimento in legno. Le pareti lignee si sono conservate fino ad un’altezza di 2,10 m. Attorno alla struttura lignea era presente una fossa di scavo larga circa 2 m, per cui la dimensione complessiva era di circa 8,80 × 7,00 m. Questa zona è stata poi riedificata nel XVIII secolo, motivo per cui sono stati trovati diversi piani di case direttamente sulla “scatola di legno” descritta.

La natura della costruzione in legno che sorgeva sopra la cantina non è stata ancora chiaramente chiarita. La costruzione indica una cantina in legno o una latrina. Finora non ci sono stati risultati comparativi ampi ed elaborati dall’area di Berlino. Diversi campioni di suolo sono attualmente in fase di esame, il che significa che ci si possono aspettare nuovi risultati chiarificatori.