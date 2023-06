Scoperto un gigantesco e geometrico cimitero a tumuli sotto l’area in cui deve sorgere un complesso residenziale

“Il nostro cimitero – afferma Cotswold Archaeology – è composto da una ventina o più di tumuli che si estendono dal limite estremo di Harnham sul fondovalle di Nadder, su e attraverso l’adiacente collina di gesso su quello che è il limite settentrionale del paesaggio di Cranborne Chase. Il cimitero è organizzato in piccoli gruppi di tumuli – coppie o gruppi di sei o giù di lì – e finora ne abbiamo scavati solo cinque. Almeno tre dei nostri tumuli sono multifase: due sono stati notevolmente ampliati e uno era iniziato con un fossato leggermente ovale che è stato successivamente sostituito da un fossato quasi circolare. La forma ovale suggerisce che quest’ultimo tumulo potrebbe essere stato neolitico, o forse costruito in un’area di attività neolitica. Vicino al suo centro c’era una fossa comune contenente i resti scheletrici di adulti e bambini: tali tombe sono rare e, in assenza di corredi funerari, saranno oggetto di datazione al radiocarbonio. Il tumulo ha rivelato altre due tombe, entrambe contenenti sepolture a bicchiere probabilmente create all’inizio dell’età del bronzo. Il tumulo ovale attraversava fosse neolitiche che contenevano un nascondiglio di corna di cervo rosso. Il corno di cervo era molto apprezzato e usato per fare picconi a mano, o talvolta attaccato a manici di legno dritti per fare forconi e rastrelli. È stato anche trasformato in pettini e spilli, strumenti e armi come teste di mazza e zappe, o usato come parte di attività rituali. I nostri specialisti in ossa animali e ossa lavorate esamineranno questi per vedere se ci sono tracce osservabili di rottura deliberata o modelli di usura”.

