Sepolti nel IV secolo in grosse anfore che servivano per l’importazione di vino, olive e salse

“Le fosse sepolcrali sono scavate direttamente nella roccia. – dicono gli archeologi dell’Inrap – Alcune sepolture sono dotate di una planimetria che riutilizza materiali in terracotta come tegole romane con spigoli detti tegulae e coprigiunti detti imbrices, così come le anfore che sono la maggioranza nel sito. Questi ultimi sono infatti utilizzati come recipienti per i defunti. La sepoltura all’interno di questi grandi vasi cilindrici è generalmente riservata ai bambini, sebbene alcuni adulti ne traggano beneficio. Due anfore sono in questo caso annidate una dentro l’altra. Molto spesso sono i frammenti di stomaci che fungono da coperchio. Queste anfore sono principalmente produzioni africane, che costituirono le importazioni preponderanti in Corsica tra il IV e il VII secolo d.C., in particolare per contenere vino, olio d’oliva e salamoia da Cartagine (Tunisia)”.

