Seychelles: dove l’ospitalità di lusso sposa la natura. Scopri resort e hotel delle meraviglie. Le foto

Un Paese in un resort: il Constance Ephelia alle Seychelles, affacciato su due delle più belle spiagge dell’isola di Mahé, con vista sul Parco Nazionale Marino di Port Launay, rappresenta un piccolo mondo perfettamente integrato nella vibrante natura dell’isola.





In questo luogo che risveglia i cinque sensi, grazie alla varietà di esperienze e alle tante attività proposte, gli ospiti possono scegliere di dedicarsi al relax nella più totale privacy o vivere in maniera più attiva e avventurosa la natura locale. Zipline nella foresta, arrampicata su roccia ed escursioni di trekking e mountain bike sono solo alcune opzioni. Chi desidera scoprire e vivere le acque calde e cristalline dell’Oceano Indiano può farsi consigliare alla boat house del resort, dove la scelta è ampia, tra attività non motorizzate gratuite come, ad esempio, il kayak tra le mangrovie e il windsurf e le escursioni snorkeling, le battute di pesca, le immersioni e i corsi PADI per tutti i livelli.

Per chi invece ama il relax, la Constance Spa, custodita nel cuore di un meraviglioso giardino tropicale, con i suoi 5.000 mq è la più grande dell’Oceano Indiano.



Prodotti naturali, preziosi trattamenti e antiche tradizioni locali rigenerano il fisico e lo spirito dei visitatori nella suggestiva Constance Spa, trasportandoli in un mondo sensoriale lussuoso, esotico e seducente.

Tra le novità ci sono gli esclusivi trattamenti Fito-Aromatici nati dalla collaborazione tra Constance Hotels & Resorts e il beauty brand francese Sisley Paris, pensati per la cura del viso e del corpo, e che uniscono rituali di massaggio ispirati ad antiche tradizioni con il potere dell’aromaterapia, per armonizzare corpo e mente. Il menu della Constance Spa comprende coccole esotiche per energizzare, rilassare o snellire il corpo oppure per purificare, idratare o ringiovanire il viso, donando nuova luce alla pelle del volto.

Uno dei modi migliori per scoprire la cultura di un luogo è attraverso il cibo. La cucina fusion domina la scena culinaria dell’Oceano Indiano, con influenze africane, asiatiche ed europee. Al Constance Ephelia la maggior parte degli ingredienti utilizzati proviene da fornitori locali, per assicurare qualità e freschezza in tavola. Al ristorante Seselwa gli ospiti vengono stupiti ogni giorno con una cucina creola autentica e al contempo innovativa. Il Seselwa è uno dei cinque del resort, ognuno con una propria identità e una differente idea di cucina. Il design riflette eleganza e funzionalità, con un tocco di stile etnico, tipicamente africano.

Le ville con piscina privata del Constance Ephelia rappresentano un unicum nel panorama dell’ospitalità seychellese: dalle Family villa alle Beach villa, dalle panoramiche Hillside villa fino alla spettacolare Presidential villa di 980 mq con tre camere da letto e due piscine private, queste raffinate sistemazioni coniugano estetica e funzionalità offrendo il massimo del comfort e della privacy a target diversi.



Constance Lemuria Seychelles, lusso eco-chic



Il suono del gong scandisce l’ingresso al Constance Lemuria, essenza del lusso naturale nel Paradiso Perduto dell’isola di Praslin. L’effetto wow è immediato quando lo sguardo, dall’alto, volge verso le palme ondeggianti che incorniciano la spiaggia bianca lambita dalle acque turchesi.



L’hotel 5 stelle lusso, certificato Green Globe e parte dei Leading Hotels of The World, è armoniosamente inserito nella vibrante natura circostante. La vocazione ecosostenibile del Constance Lemuria si intuisce imbattendosi nell’Eco-Kiosk, spazio creato per sensibilizzare gli ospiti su temi legati alla conservazione ambientale e alla tutela della biodiversità. Il programma dedicato alla salvaguardia delle tartarughe marine, gestito dal turtle manager del resort, è da anni tra i casi virtuosi in tutte le Seychelles.



Gli ospiti possono soggiornare in diverse tipologie di camere e suite, a cui si aggiungono otto ville immerse nei giardini tropicali che godono della massima privacy con un servizio di villa host e la Villa Presidenziale di 1250 mq, che sorge in posizione privilegiata sull’estremità rocciosa più a sud della baia di Anse Kerlan.



La proposta enogastronomica è tra le più ricercate dell’arcipelago, grazie alle creazioni gourmet dell’executive chef catalano Jordi Vila e agli abbinamenti con vini pregiati suggeriti dal team di esperti sommelier dell’hotel. Per assaporare le sfumature della cucina creola e piatti a base di pescato fresco e aragoste The Nest, con vista su Petite e Grande Anse Kerlan è il ristorante perfetto.

In questa location altamente scenografica viene allestito “on the rocks” un romantico tavolino per cene a lume di candela e la vista lascia senza respiro al tramonto, quando il cielo e il mare assumono intense tonalità dall’arancio, al rosso e al viola.



Prima di salutare il Constance Lemuria, unico hotel con un campo da golf a 18 buche regolamentare di tutte le Seychelles, è d’obbligo una tappa ad Anse Georgette, iconica spiaggia dell’isola, per imprimere nella mente e nel cuore la bellezza e la forza dirompente della natura, tra sabbia immacolata, maestose rocce di granito rosa e acque del turchese più abbagliante mai ammirato.



