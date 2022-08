Splendore. Ricostruita nel museo la Tomba delle foglie d’oro della necropoli di Casenovole

“L’articolazione interna della tomba prevedeva delle banchine di deposizione per i corredi, le urne e i corpi dei defunti scavate nella roccia e disposte lungo le pareti laterali e quella di fondo. – spiegano i responsabili del museo – Si accedeva all’ipogeo grazie ad un lungo corridoio di accesso (il “dromos”), anch’esso scavato nella roccia, e a protezione della camera funeraria si trovava una grande lastra di pietra. Ciò non è bastato a proteggere il suo contenuto dall’azione dei tombaroli che, in epoca moderna, praticarono un foro sulla sommità della camera funeraria e penetrarono al suo interno depredando quanto potevano”. “Nonostante questo lo scavo ha restituito numerosi oggetti di corredo tra cui, oltre alle già citate foglie d’oro, un kelebe (un tipo di grosso vaso con i manici verticali) decorato a figure rosse con palmette e un pigmeo, uno skyphos (una coppa per bere) sovradipinto in rosso con un cigno stilizzato. La mostra è in svolgimento sino a gennaio”.

