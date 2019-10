Stile arte, anteprima mondiale. La testimonianza inedita di Maya Picasso su Modigliani e suo padre

Condividi 26 Condivisioni

di Roberto Manescalchi

La celebre figlia dell’artista ha scritto la nota – che oggi pubblichiamo – alle ore 18.00 del 31 maggio 2016. L’occasione la visita a casa sua di Christian Parisot. L’eminente studioso piemontese di nascita e parigino d’adozione l’aveva appena omaggiata della sua biografia di Modigliani (Fot.1).

Dopo il “Modigliani senza leggenda” della figlia Jeanne (pubblicato da Vallecchi a Firenze nel 1958 (Fot.2)

rivisto e tradotto da lei stessa in francese nel 1961 e ripreso nel 1984 per il centenario della nascita del padre con il nuovo titolo “Modigliani racconta Modigliani”, pubblicato dalle Edizioni Graphis Arte di Livorno con prefazione di Parisot – Fot.3) crediamo che il corposo lavoro di Christian Parisot sia l’unica biografia, degna di nota, certamente la più ricca e completa, esistente sul più grande artista italiano del Novecento.

Grata e, probabilmente commossa dall’omaggio ricevuto la figlia di Picasso che ricordiamo anche ritratta dal padre nel celeberrimo Maya e la Bambola (Fot. 4, Museo Picasso di Parigi)

scrisse di getto l’inedito che oggi pubblichiamo grazie alla cortesia di Parisot che lo aveva gelosamente custodito come dono raro e prezioso. In effetti si tratta di testimonianza squisita e sensibile che nasce dal profondo dell’anima e si presenta anche come vera e propria opera d’arte. Saggio elevato ricco di una poetica rara che, per ovvi motivi, non ci sentiamo di poter tradurre e trascrivere è anche testimonianza impareggiabile di scrittura creativa (Fot. 5,6,7).

Maya, come dice nel documento non ha mai incontrato Modigliani, ma tra lui e suo padre i rapporti furono certamente frequenti e pregnanti (Fot.8, 9).

Grazie di cuore Christian a nome mio, del direttore Maurizio Bernardelli Curuz e di tutta la redazione di Stile Arte che, come sempre, non potrà che continuare ad essere impegnata e attenta a tutte le vicende che interessano Modigliani… Amedeo Clemente e Dedo o Modì per chi, con passione, lo frequenta.