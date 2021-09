Strepitoso Luiss Perlanera. La potenza elegante di Ab ovo, scultura-gioiello

Ottone galvanizzato, perle nere e bianche di fiume coltivate, corallo del mediterraneo, madre perla, bitcoin.

ANALISI CRITICA. La gioia si pone in una materia luminosa, ricca, ammiccante. In un contrappunto cromatico di straordinaria bellezza, le gemme ardenti colloquiano con l’opalescenza lunare delle perle o con la luna oscurata, rappresentata da una sfilata di perle nere. Il corallo, come nell’antichità e nell’arte del Rinascimento – ricordiamo splendidi rami corallini in Mantegna e Piero della Francesca – è il fluire incessante della vita, la permanenza dell’Essere. Luiss Perlanera va ben oltre le provocazioni di Hirst, con i i suoi teschi tempestati di diamanti. Come un uovo Fabergé destrutturato o un palco cerimoniale barocco, Ab ovo di Luiss Perlanera assorbe ogni vibrazione altamente eloquente, riproiettandola in un’autentica gioia visiva (bernardellicuruz)

LUISSPERLANERA

Fondatore del laboratorio artistico Luiss Perlanera di Milano, Luigi Di Luca dà una svolta pop alla tradizione decorativa, trasformandosi in uno dei più intensi giovani scultori contemporanei e traendo un’assoluta forza postmoderna dal bagaglio tecnico di tre generazioni familiari legate all’incisione su conchiglie, madreperla, corallo, lavorazioni tipiche di Torre Del Greco.

Uno stile postmoderno – che unisce le suggestioni classiche alla conoscenza delle avanguardie storiche e contemporanee – conferisce particolare eleganza alle opere di Luigi Di Luca che gioca con materiali nobili e forme originali, talvolta dissacranti, con sottile ironia. Materiali pregiati come ebano, conchiglie, madreperla sono declinati in soluzioni innovative, graffianti in chiave pop.

All'attivo Luigi Di Luca, oltre a mostre in gallerie d'arte, vanta collaborazioni con vari brand del settore del gioiello come Chanel, Mattioli e Desquared2 oltre che pubblicazioni su riviste di moda come Vogue. Accanto all'opera di scultore, crea inoltre accessori per moda e sfilate.