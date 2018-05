Tatuaggi, arte da Biennale. L’antologia dei tatoo che sfruttano la forma delle natiche. La donna-piovra

Il tatuaggio transitò dalle sentine delle prigioni e dalle navi per diventare, in una progressiva ritualizzazione rispetto all’idea di un pensiero contestatore, segno diffuso e alla moda, soprattutto negli ultimi anni. La pratica è così vasta e collegata alla street art – come occupazione di segni di spazi neutrali rispetto a significanti – da essere considerata degna di entrare a pieno titolo nella grandi mostre d’arte contemporanea, Biennale compresa. Qui siamo all’estremo, divertente, e irridente. Il gioco del tatuaggio a livello di natiche.

