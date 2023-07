Tesori recuperati in questi giorni dal relitto di una nave romana affondata tra Capraia e la Corsica. Trasportava vetri a tonnellate

La missione è coordinata da Franca Cibecchini per il Ministero della Cultura e Barbara Davidde per la Soprintendenza Nazionale per il patrimonio culturale subacqueo DRASSM Inrap ha partecipato anche Souen Fontaine (responsabile del palo subacqueo), responsabile dello studio del carico in vetro. L’operazione ha finalmente permesso di combinare archeologia e biologia marina per l’osservazione della fauna selvatica negli ecosistemi profondi dall’ecologista Nadine Le Bris Sorbonne Université – Muséum national d’Histoire naturelle Questa prima campagna ha incluso un nuovo sondaggio fotogrammetrico del sito, la rimozione dei sedimenti superficiali su alcune aree mirate del relitto e il sequestro di una selezione di oggetti. Le operazioni sono condotte dalla nave Drassm, la Alfred-Merlin equipaggiata con i suoi due ROV, Hilarion e Arthur (progettata e sviluppata con e per il Drassm da Vincent Creuze Université de Montpellier – LIRMM La missione Cap Corsica 2 ha così contribuito allo sviluppo di strumenti e allo sviluppo di metodi di intervento approfondito. Crediti fotografici: Manuel A Ñ Créd – ProdAqua / Drassm

