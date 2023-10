Trovano un manoscritto dell’Ottocento. Seguono le indicazioni della mappa e trovano i resti di un castello medievale, una misteriosa chiave e vestigia romane

Un manoscritto con un accurato disegni, redatto da una signora dell’Ottocento, documentavano la presunta posizione di un castello scomparso. Seguendo quelle indicazioni – come fosse una mappa del tesoro – gli archeologi hanno condotto accurati scavi, scoprendo le fondamenta del maniero, una misteriosa chiave pre-rinascimentale e, sotto tutto, vestigia di una fortificazione romana.

L’importante scoperta – non priva di qualche elemento misteriosamente romantico – è avvenuta in questi mesi del 2023 nel pittoresco villaggio di Claverham, nel North Somerset, grazie agli archeologi di Cotswold Archaeology. Court De Wyck fu fondata nel XII secolo secolo dal vescovo di Bath e Wells, per garantire che gli altri cinque manieri all’interno della parrocchia soddisfacessero la quota militare di cavalieri richiesta dal sovrano, che era una sorta di tassa medievale. Varie fonti suggeriscono che una qualche forma del maniero sopravvisse fino al 1815, quando alla fine fu demolito a seguito di un incendio. La cappella era l’unico resto sopravvissuto del maniero medievale, anche se alcuni elementi degli annessi legati al maniero, come il fienile e le scuderie, rimangono ancora oggi

“Dell’assetto del maniero sopravvivono poche testimonianze documentarie coeve. – dicono gli studiosi di Cotswold Archaeology – Tuttavia, siamo stati aiutati da uno schizzo disegnato a mano, creato da una certa signora Betts, che ha utilizzato schizzi antiquari e resoconti scritti dell’edificio per ricreare l’edificio perduto e i terreni nelle immediate adiacenze. I suoi progetti furono disegnati retrospettivamente, in una data sconosciuta, anche se probabilmente durante la prima metà del XIX secolo . La sua pianta mostra una serie di edifici, tra cui la cappella, posizionata lungo i lati nord, est e ovest di un ampio cortile, con un ingresso a sud, e la cappella e altre stanze a nord. Da questa pianta, che si è rivelata straordinariamente precisa, abbiamo potuto sfruttare la posizione della cappella esistente per orientarci sul terreno”.

“Sotto la precedente iterazione del maniero di Court De Wyck abbiamo incontrato prove di attività ancora più antiche: due fossati romani perpendicolari. – affermano gli archeologi britannici – Una moderata quantità di ceramiche è stata recuperata da queste caratteristiche, tra cui il sud-est del Dorset e il sud-ovest della ceramica brunita nera , il che significa che l’attività romana sul sito probabilmente ebbe luogo tra il 100 e il 300 d.C. Le grandi dimensioni di uno dei fossati romani (circa 2,4 metri di larghezza e 1 metro di profondità) suggeriscono che potrebbe trattarsi di un fossato di recinzione associato all’occupazione romana nelle vicinanze. Ciò è supportato dal recupero di un frammento di tegolo scatolato di canna fumaria proveniente dal fossato, che costituiva una parte essenziale del sistema di riscaldamento degli edifici romani che permetteva il passaggio dell’aria calda attraverso le pareti”.

Il contesto dell’archeologia a Claverham

I ricercatori di Cotswold Archaeology spiegano: “Questa bellissima piccola chiave è stata recentemente recuperata dalla nostra squadra in un punto immediatamente adiacente all’ex sede del maniero medievale e durante il lavoro sul campo abbiamo scoperto una serie di muri relativi all’edificio originale e alle sue successive iterazioni.”

La chiave tardo-medievale e il suo significato

Il team di archeologi ci informa che “La chiave, probabilmente tardo medievale (1300-1539 circa), è stata scoperta in associazione con un muro post-medievale, che seguiva lo stesso allineamento del muro di cinta medievale della casa padronale. È stata identificata come una chiave rotante, così chiamata perché si inserisce in una serratura e ruota per sollevare nottolini o leve, o per spingere le molle, in modo che la serratura possa essere aperta.”

Le chiavi e le serrature come oggetti enigmatici

Gli archeologi ci ricordano che le chiavi e le serrature sono sempre stati oggetti enigmatici e carichi di simbolismo. “Serrature e chiavi sono sinonimo di serrature: non hai bisogno di una chiave se non c’è una serratura! Sviluppate per la prima volta circa 6000 anni fa nell’antica Babilonia e in Egitto, le prime serrature e chiavi erano di legno. Tuttavia, il legno non è un materiale molto robusto e con una piccola quantità di forza può essere facilmente rotto: non molto utile come dispositivo di sicurezza!”

L’archeologo continua: “Durante l’epoca romana, i design furono notevolmente migliorati grazie all’uso di metalli che creavano serrature molto più robuste. Inoltre, l’introduzione delle barriere (ostruzioni che impediscono l’apertura della serratura senza la chiave corretta) ne ha ulteriormente migliorato la sicurezza.”

La chiave di Claverham come esempio di tradizione decorativa

Gli archeologi ci mostrano un’immagine più dettagliata della chiave: “La nostra chiave è in lega di rame e ha un arco decorato, o manico della chiave, raffigurante un quadrifoglio con una perforazione in ciascun petalo e uno aggiuntivo al centro. Presenta tre modanature subrettangolari alla congiunzione tra il fusto e l’arco, che formano un collare a bulbo. Il gambo è circolare e cavo e la punta (che entra nella serratura) è di forma subrettangolare con almeno una scanalatura o canale all’estremità esterna.”

In conclusione, la chiave di Claverham, con la sua storia e il suo design unici, rappresenta una scoperta emozionante per gli archeologi e alimenta la curiosità di chiunque si interessi alla storia delle chiavi e delle serrature. Rappresenta una finestra aperta su un passato misterioso e affascinante che ci invita a svelare segreti nascosti e a esplorare le profondità della storia umana attraverso oggetti enigmatici come questo. Chiavi e serrature, simboli di accesso e chiusura, continuano a catturare la nostra immaginazione e a intrigare i nostri spiriti avventurosi. E mentre il passato si svela, ci chiediamo ancora: cosa avrà aperto questa chiave?