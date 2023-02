Trovata sotto un parcheggio una domus romana con pavimento a mosaico. Fu incendiata nel III secolo

Una domus romana del II d. C. e un isolato di quell’epoca sono stati portati alla luce nei giorni scorsi dall’Inrap – Istituto nazionale francese per le ricerche archeologiche preventive nel centro di Nimes – sotto un parcheggio. Nîmes (in occitano Nimes, in latino Nemausus) è un comune francese di circa 150mila ed è capoluogo del dipartimento del Gard nella regione dell’Occitania. Il centro abitato ha origini preromane ma assunse caratteristiche urbane in età romana, divenendo una delle più importanti e fiorenti città delle Gallie. I francesi chiamo la città “Roma francese” per il numero elevato di vestigia ottimamente conservate come l’anfiteatro, la Maison Carrée, la Tour Magne, la porta d’Arles, i resti del tempio di Diana e il ponte del Gard.

