Trovate in un campo agricolo due spade romane da cavalleria di 1900 anni fa. Scattano le ricerche archeologiche. Tombe o depositi votivi?

Due spade della cavalleria romana insieme ai resti dei loro foderi e accessori di legno sono state scoperte da un appassionato di ricerca di vecchi oggetti, Glenn Manning, in un campo agricolo, durante una manifestazione riservata ai cultori di metal detector nel nord dei Cotswolds. Insieme alle armi è stata scoperta anche una ciotola rotta in lega di rame. In questi giorni dovrebbe avvenire un sopralluogo archeologico presso il sito di scavo per cercare di contestualizzare le spade, poiché non sappiamo perché furono sepolte nelle Cotswolds. Perchè finirono in quel campo? Appartenevano a sepolture che furono poi distrutte dall’uso dell’aratro? I terreni agricoli sono sconvolti dalle arature, che possono disperdere, reiteratamente, oggetti sepolti, trascinandoli lontano dalla sede originaria del deposito.

Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis