Tutorial: Dipingere come Van Gogh

Ecco due di video che mostrano la tecnica che ha reso uniche le opere del grande pittore olandese. Un modo efficace per entrare nella mente dell’artista per carpirne il processo creativo, un viaggio unico nella pittura materica. Uno zoom particolare sulla Notte stellata, dipinto a olio su tela (92×73 cm), realizzato nel 1889 e conservato nelMuseum of Modern Art di New York, che rappresenta un paesaggio stellato sopra la città di Saint-Rémy-de-Provence inFrancia.

