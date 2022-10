Un affascinante anello rinascimentale in vendita on line, in queste ore. Le offerte ferme a 120 euro

Uno splendido anello in argento dorato del periodo rinascimentale, con pietra in vetro o cristallo di rocca, è in vendita, in queste ore, on line sul sito Catawiki. Un pezzo di gioiellerie di straordinario interesse, a nostro giudizio, che, nel momento in cui scriviamo ha ricevuto offerte per un totale di 120 euro. Qualità e prezzo molto limitato che meritano di essere considerati sia dal curioso che dal collezionista. Per vedere le altre fotografie di questo pezzo – che potrebbe essere indossato – e le dimensioni potete CLICCARE QUI .

