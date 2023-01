Un profondo pozzo e una fattoria del periodo romano trovati ed esplorati dagli archeologi

Successivamente, in concomitanza con l’abbandono del sito, il pozzo fu utilizzato come discarica, “raccogliendo materiali di demolizione ed elementi di occupazione superficiale. Nel fondo del pozzo sono stati trovati resti di arredi e di strumenti che documentano le attività agropastorali svolte in loco. “Le numerose schegge di dolio – un vaso di grandi dimensioni, di terracotta – corroborano in particolare l’ipotesi della vocazione vitivinicola dell’azienda. Un fondo completo di questo tipo di contenitore, annerito dal fuoco, ne attesta il riutilizzo come struttura di un focolare. Frammenti di macine in basalto di Orvieto permettono di intuire la presenza di un impianto a trazione animale”

