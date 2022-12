Un tappeto d’anfore antiche individuato durante controlli subacquei a Pantelleria

Lungo il tratto di costa ispezionato, già da alcuni anni sono stati istituiti itinerari archeologici sommersi visitabili da subacquei in possesso di brevetto di immersione. Tre gli itinerari attivi nella zona: Cala Gadir, itinerario che va dai 18 ai 30 metri con la possibilità di ammirare numerose anfore e ancore; Punta Tracino, itinerario sommerso con la presenza di ancore in ferro, in pietra e in piombo; Cala Tramontana, un percorso a 18 metri di profondità fruibile da subacquei con brevetto di primo livello e che offre la possibilità di vedere ancore in pietra, anfore di diverse tipologie e macine in pietra. Una offerta culturale che fornisce la possibilità di una vista alternativa e con un valore aggiunto alla conoscenza della storia, grazie ai 26 itinerari culturali subacquei creati nei fondali siciliani. Per visitarli bisogna rivolgersi ai Diving center autorizzati presenti sul territorio e autorizzati dalla Soprintendenza del Mare.

