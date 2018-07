Un vecchio straccio, inzuppato di acqua e cemento, diventa un vaso fiammeggiante. Facile. Come fare

Uno straccio può diventare un poetico vaso di fiori, se immerso in una soluzione allungata di acqua e cemento. Nella scultura contemporanea questo effetto di irrigidimento dei panneggi è ottenuto con soluzioni plastiche. Nel Sudamerica ci si adatta invece al vecchio cemento per creare, contenitori fiammeggianti, simili a fiori e ai lembi di fuoco che si fanno spazio verso il cielo. Nel video osserviamo le modalità di intervento.

