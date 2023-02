Una fornace romana del 300 d. C. riemerge durante i lavori per la metropolitana di Genova

“La nostra Genova non smette mai di stupire. – dice il sindaco Marco Bucci – Un’antica fornace di epoca romana, risalente a un periodo attorno al 300 d.C., è stata ritrovata a Certosa nel corso dei lavori di scavo per la metropolitana Brin-Canepari.

La sovrintendenza è al lavoro per preservare e trasferire il reperto archeologico appena scoperto.

Un ritrovamento emozionante che testimonia la presenza nelle nostre vallate di antichissimi insediamenti romani”.

“Abbiamo avuto qualche ritardo nei lavori per la metropolitana in Via Canepari – ha spiegato l’assessore ai trasporti Marco Campora – per il ritrovamento di una fornace di epoca romana, l’equivalente di un ‘piano di cottura’ attuale. Un manufatto, ricompreso nelle fondamenta di una casa, risale a circa il 300 d.C. Attualmente la sovrintendenza sta lavorando su questo reperto archeologico per preservarlo. Questo è interessante perché dimostra come nelle nostre vallate ci fossero insediamenti e dove fossero collocati, in questo caso in una zona dove c’erano i fiumi”.

Lo scavo è in corso. Come dimostrano le fotografie sono stati recuperati alcuni elementi ceramici. Ma le sorprese non potrebbero essere finite qui.