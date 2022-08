Una lettera anonima da Torino. Restituite tessere di un mosaico sottratte da un turista in Sardegna

“Ovviamente – prosegue Muroni – abbiamo immediatamente contattato la Soprintendenza, a cui abbiamo consegnato missiva e reperti. È un gesto che in molti considereranno piccolo ma che per la Fondazione è altamente simbolico e benaugurante. Questo ritrovamento, oltre a essere importante per l’area archeologica, in quanto restituisce una piccola parte del tesoro presente nell’antica città, ha un significato fondamentale a livello morale, perché evidenzia una crescente attenzione del cittadino nei confronti del bene culturale. Il livello di consapevolezza matura sempre di più tra i non addetti ai lavori, anche grazie alle iniziative dell’amministrazione comunale che da anni sensibilizza la cittadinanza e i turisti affinché si preservino i beni del luogo, a partire dalla preziosa sabbia di quarzo, più volte restituita a Cabras da turisti italiani e stranieri. La Fondazione e il Comune operano costantemente con spirito di collaborazione e auspicano che questo gesto sia d’esempio per tanti”.

