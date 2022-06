Una strana stella sul fondo marino. Interviene la Soprintendenza del mare con i subacquei

In prima approssimazione e con riserva di ulteriori indagini, il relitto sembrerebbe appartenere ad un aereo militare da trasporto Douglas C-47, prodotto in oltre 10000 esemplari ed utilizzato durante la II Guerra Mondiale per il trasporto di truppe e materiali. Indagini bibliografiche condotte sui rapporti di aerei dispersi in azione nella zona del ritrovamento, sono in itinere per restringere il ventaglio delle opzioni identificative e risalire all’evento che ha determinato la presenza dell’aereo nei fondali trapanesi. Con l’imprescindibile supporto della Guardia Costiera – Capitaneria di Porto di Trapani, e grazie alla consolidata collaborazione ultra decennale con la Soprintendenza del Mare finalizzata alla tutela, è stata richiesta l’emissione di una ordinanza di regolamentazione dell’accesso al sito subacqueo. Fotografie di Riccardo Cingillo.

