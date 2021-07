Uno splendido filmato mette in luce la bellezza metafisica di Lio Piccolo e della sua laguna

Venti abitanti e la bellezza sconvolgente di un paesaggio metafisico, nella parte nord della laguna di Venezia. A questa zona si giunge da Treporti, percorrendo una strada panoramica, circondata da paludi, geometricamente lavorate dalla mano dell’uomo.

Negli orti di Lio Piccolo – nome che nasce dal termine “lido” – crescono con particolare rigoglio i carciofi e gli alberi di giuggiole. Valli di pesca costituiscono un’altra storica risorsa della zona. Il nucleo dell’abitato è costituito da una corte che sorge attorno alla chiesetta dedicata a Santa Maria della Neve. Altri edifici isolati sono casoni, con gigantesche aree per il camino che conferiscono a strutture povera una straordinaria eleganza. Molto suggestivo il filmato che vi segnaliamo. E che potete vedere qui sotto.



Come vendere e guadagnare da casa: quadri, preziosi e oggetti da collezione - Fare gli artisti e guadagnare

Proponi in vendita all'asta i tuoi oggetti con Catawiki: clicca qui,

su questa riga, per iniziare le operazioni. Tutte gratuite. Ti si aprirà una pagina come quella della fotografia qui sotto. Gratis