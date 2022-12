Van Gogh disegnava anche minuti autoritratti nelle opere. Riesce a trovarlo in questo disegno?

A questo gioco di efficientamento del segno e di sottolineatura dell’autografia non si sottrasse, come possiamo vedere, il maestro olandese, che inserisce qui – come in altre opere – un elaborato, per quanto minuscolo ritratto – che rinvia al volto del maestro stesso – nel piccolo paesaggio. Riuscite a vederlo? Spesso per trovare elementi nascosti basta ruotare leggermente il disegno o il dipinto. La nostra percezione basata sulla perpendicolarità degli assi, ci sottrae particolari che un occhio allenato a cogliere la pluralità degli assi stessi, evidenzia con estrema facilità, come vediamo nelle due immagini, successive, dello stesso disegno.

