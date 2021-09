Vi sentite più etruschi o latini? Se avete un’anima etrusca, ecco la vostra grande festa d’arte. Tra tesori

FESTA ETRUSCA! La storia si racconta. Il festival archeostorico al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, 25-26 Settembre 2021.

Gli Etruschi e le genti che hanno popolato il Lazio antico faranno conoscere i propri usi e costumi, la tecnologia e l’arte in un fine settimana di cultura con momenti didattici, libri, conferenze, musica, laboratori e visite guidate.

Festa etrusca! è un progetto prodotto e finanziato interamente da Entertainment Game Apps, Ltd., con il sostegno scientifico e organizzativo del Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia e la collaborazione dell’Associazione Culturale Suodales.

Alla sua prima edizione, Festa etrusca! è una manifestazione culturale dedicata all’archeologia e alla storia, in particolare agli strumenti per la loro divulgazione: dai libri alla rievocazione storica.

Si tratta di un’occasione di incontro, divertimento e scambio culturale tra i molteplici operatori del settore (Musei, Università, Centri di ricerca, Case editrici, Società e Cooperative archeologiche, Agenzie specializzate nel Turismo culturale, Associazioni Culturali) e il pubblico dei visitatori.

Oltre alla visita agli splendidi tesori etruschi del museo, la Fiera offre:

– l’area espositiva con libri di settore e realtà attive nella divulgazione archeologica e nella promozione del patrimonio culturale;

– la tavola rotonda con studiosi ed esperti: ispirandosi al tema delle Giornate Europee del Patrimonio 2021 “Heritage – All inclusive”, l’incontro sarà dedicato al concetto di “patrimonio dell’umanità” veicolato dall’UNESCO e al coinvolgimento delle “comunità patrimoniali”, così come definite dalla “Convenzione di Faro”, nella conservazione e promozione del patrimonio;

– le attività di approfondimento: incontri con i protagonisti dell’archeologia, presentazioni di novità editoriali alla presenza degli autori organizzate dalle case editrici ospiti della manifestazione, laboratori per bambini e ragazzi;

– le attività di valorizzazione: rievocazioni storiche e laboratori didattici sul mondo etrusco a cura dell’Associazione Culturale Suodales, visite guidate in collaborazione con il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia.

Scarica da qui il programma, in pdf, cliccando qui accanto FESTA ETRUSCA

Dove si svolge la festa. Villa Giulia, sede del museo nazionale etrusco, che contiene capolavori quali il sarcofago degli sposi (qui in copertina). La villa fatta edificare da papa Giulio III, Giovanni Maria Ciocchi del Monte, tra il 1550 e il 1555, Villa Giulia è uno splendido esempio di villa rinascimentale. Cuore della Villa è lo splendido Ninfeo, accessibile dalla Loggia del Giardino Centrale, le cui fontane sono alimentate dall’antico Acquedotto Vergine.

