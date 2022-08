X agosto di Giovanni Pascoli: San Lorenzo, io lo so perché tanto di stelle per l’aria tranquilla…

Seguici su Facebook e metti Mi Piace alla pagina di Stile Arte:

X agosto

di Giovanni Pascoli

San Lorenzo, io lo so perché tanto

di stelle per l’aria tranquilla

arde e cade, perché sì gran pianto

nel concavo cielo sfavilla.

Ritornava una rondine al tetto:

l’uccisero: cadde tra spini:

ella aveva nel becco un insetto:

la cena de’ suoi rondinini.

Ora è là, come in croce, che tende

quel verme a quel cielo lontano;

e il suo nido è nell’ombra, che attende,

che pigola sempre più piano.

Anche un uomo tornava al suo nido:

l’uccisero: disse: Perdono;

e restò negli aperti occhi un grido:

portava due bambole in dono…

Ora là, nella casa romita,

lo aspettano, aspettano in vano:

egli immobile, attonito, addita

le bambole al cielo lontano.

E tu, Cielo, dall’alto dei mondi

sereni, infinito, immortale,

oh! d’un pianto di stelle lo inondi

quest’atomo opaco del Male!

X agosto è una poesia scritta da Giovanni Pascoli nel ricordo del padre Ruggero, assassinato mentre tornava a casa, dopo essere stato in città, a un mercato. L’omicidio – rimasto impunito – avvenne il 10 agosto 1867, giorno in cui si festeggia San Lorenzo, il martire bruciato vivo su una graticola. Nelle notti che precedono e seguono il giorno dedicato al santo. il cielo è attraversato dalle Perseidi uno sciame meteorico in cui la Terra si imbatte nel periodo estivo, nella sua orbita intorno al Sole. La pioggia meteorica inizia attorno alla fine di luglio e il picco di visibilità del fenomeno è il 12 agosto. Poi prosegue, in attenuazione, fino al 20 di agosto.

La tradizione popolare vuole che quelle lacrime ardenti fossero quelle di San Lorenzo, morto – come dicevamo, tra le fiamme.

Il 10 agosto 1867 – giorno che segnò la drammatica fine di Ruggero Pascoli – il futuro aveva soltanto 12 anni. Egli diede – nel tempo – un’intensa forma poetica al ricordo tragico.

La poesia fu pubblicata sulla rivista Il Marzocco il 9 agosto 1896 e fu successivamente inserita nella quarta edizione (1897) di Myricae, nella sezione Elegie.